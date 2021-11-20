Почеттино заявил, что Рамос скоро должен будет вернуться на поле
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал о состоянии защитника Серхио Рамоса.
«Рамос — победитель чемпионата мира, футболист высокого уровня. Сложно принять то, что он играет не так много, как нам хотелось бы, но он упорно работает и прогрессирует. Нам нужно сохранять спокойствие, ведь Серхио спокоен, а это значит, что он скоро вернется в состав. Он полноценно тренировался трижды на этой неделе. Он отлично справляется с нагрузками, это важный шаг к возвращению на поле», — приводит Goal слова Почеттино.
Рамос перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента летом 2021 года, однако 35-летний испанец еще не дебютировал за команду, поскольку он восстанавливается от травмы.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/ramos-closing-in-on-psg-debut-after-injury-nightmare/blt7e2f84f051935520
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