Почеттино заявил, что Рамос скоро должен будет вернуться на поле

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал о состоянии защитника Серхио Рамоса.

«Рамос — победитель чемпионата мира, футболист высокого уровня. Сложно принять то, что он играет не так много, как нам хотелось бы, но он упорно работает и прогрессирует. Нам нужно сохранять спокойствие, ведь Серхио спокоен, а это значит, что он скоро вернется в состав. Он полноценно тренировался трижды на этой неделе. Он отлично справляется с нагрузками, это важный шаг к возвращению на поле», — приводит Goal слова Почеттино.

Рамос перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента летом 2021 года, однако 35-летний испанец еще не дебютировал за команду, поскольку он восстанавливается от травмы.