Агент форварда «Зальцбурга» Адейеми встретился с представителями «ПСЖ»
Агент нападающего «Зальцбурга» Карима Адейеми провел встречу с представителями «ПСЖ», сообщает Daily Express со ссылкой на Sport1.
Парижский клуб является одним из претендентов на 19-летнего немца. Помимо «ПСЖ», футболистом интересуется «Ливерпуль» и «Барселона».
В сезоне-2021/22 Адейеми провел 22 матча за «Зальцбург», на его счету 15 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
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Дополнительная информация:
https://www.express.co.uk/sport/football/1523694/Liverpool-PSG-Adeyemi-transfer-latest-update-news-SNT
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