Почеттино заявил, что Месси счастлив в Париже

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением об адаптации нападающего Лионеля Месси.

«Месси — великолепный игрок. Он блистал в «Барселоне», в сборной Аргентины, блещет в «ПСЖ». Он отлично адаптировался. Лео очень умен и хорошо приспосабливается.

За месяцы в «ПСЖ» он стал намного спокойнее. Мы очень довольны, Месси счастлив в Париже. Мы надеемся, что он естественным образом придет в форму, на которую рассчитываем и мы, и он. Не сомневаюсь, что так и будет", — приводит слова Почеттино RMC Sport.

Месси покинул «Барселону» в июле 2021 года и перешел в «ПСЖ». В текущем сезоне 34-летний аргентинец провел 5 матчей за команду во всех турнирах и забил один гол.