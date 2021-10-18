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Почеттино заявил, что Месси счастлив в Париже

21:23
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением об адаптации нападающего Лионеля Месси.

«Месси — великолепный игрок. Он блистал в «Барселоне», в сборной Аргентины, блещет в «ПСЖ». Он отлично адаптировался. Лео очень умен и хорошо приспосабливается.

За месяцы в «ПСЖ» он стал намного спокойнее. Мы очень довольны, Месси счастлив в Париже. Мы надеемся, что он естественным образом придет в форму, на которую рассчитываем и мы, и он. Не сомневаюсь, что так и будет", — приводит слова Почеттино RMC Sport.

Месси покинул «Барселону» в июле 2021 года и перешел в «ПСЖ». В текущем сезоне 34-летний аргентинец провел 5 матчей за команду во всех турнирах и забил один гол.

Дополнительная информация:

https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-des-champions/psg-leipzig-messi-s-est-parfaitement-adapte-annonce-pochettino_AV-202110180311.html

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Екатерина Савостина все материалы автора

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