Премьер-министр Франции подарил папе римскому футболку «ПСЖ» с фамилией Месси
18:13
Премьер-министр Франции Жан Кастекс встретился с папой римским Франциском. Он подарил ему футболку «ПСЖ» с 30-м номером и фамилией Месси.
Парижский клуб поблагодарил его за такой подарок.
«Клуб благодарит премьер-министра Жана Кастекса за то, что он подарил подписанную футболку Лионеля Месси в «ПСЖ» во время своего официального визита в Ватикан», — говорится в сообщении.
Le Club remercie le Premier Ministre @JeanCASTEX d'avoir offert le maillot du @PSG_inside d?dicac? par Lionel Messi ? l'occasion de sa visite officielle au Vatican. ??? pic.twitter.com/xPqBrYQyg9— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 18, 2021
Папа римский Франциск — 84-летний аргентинец Хосе Марио Бергольо, болельщик аргентинского клуба «Сан-Лоренсо». В 2008 году он вступил в его официальный фан-клуб.
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