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Премьер-министр Франции подарил папе римскому футболку «ПСЖ» с фамилией Месси

18:13
Жан Кастекс и Папа Римский. Фото ФК «ПСЖ»
Жан Кастекс и Папа Римский. Фото ФК «ПСЖ»
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Премьер-министр Франции Жан Кастекс встретился с папой римским Франциском. Он подарил ему футболку «ПСЖ» с 30-м номером и фамилией Месси.

Парижский клуб поблагодарил его за такой подарок.

«Клуб благодарит премьер-министра Жана Кастекса за то, что он подарил подписанную футболку Лионеля Месси в «ПСЖ» во время своего официального визита в Ватикан», — говорится в сообщении.

Папа римский Франциск — 84-летний аргентинец Хосе Марио Бергольо, болельщик аргентинского клуба «Сан-Лоренсо». В 2008 году он вступил в его официальный фан-клуб.

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Евгений Петров все материалы автора

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