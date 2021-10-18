Премьер-министр Франции подарил папе римскому футболку «ПСЖ» с фамилией Месси

Премьер-министр Франции Жан Кастекс встретился с папой римским Франциском. Он подарил ему футболку «ПСЖ» с 30-м номером и фамилией Месси.

Парижский клуб поблагодарил его за такой подарок.

«Клуб благодарит премьер-министра Жана Кастекса за то, что он подарил подписанную футболку Лионеля Месси в «ПСЖ» во время своего официального визита в Ватикан», — говорится в сообщении.

Le Club remercie le Premier Ministre @JeanCASTEX d'avoir offert le maillot du @PSG_inside d?dicac? par Lionel Messi ? l'occasion de sa visite officielle au Vatican. ??? pic.twitter.com/xPqBrYQyg9 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 18, 2021

Папа римский Франциск — 84-летний аргентинец Хосе Марио Бергольо, болельщик аргентинского клуба «Сан-Лоренсо». В 2008 году он вступил в его официальный фан-клуб.