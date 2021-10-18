Агент Головина заявил, что футболист может попасть в заявку «Монако» на матч с ПСВ

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о восстановлении футболиста.

«Саша полностью восстановился от полученной травмы. Никакого дискомфорта не испытывает, все хорошо. Выйдет ли он в стартовом составе на матч с ПСВ? Это решение будет за главным тренером команды. Наверное, в заявке Саша будет присутствовать», — сказал Клюев корреспонденту «СЭ» Антону Иванову.

25-летний Головин из-за травмы мышцы бедра не сыграл за сборную России в октябрьских матчах против Словакии (1:0) и Словении (2:1).

Встреча Лиги Европы ПСВ — «Монако» пройдет в четверг, 21 октября.