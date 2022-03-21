Почеттино зарабатывает в «ПСЖ» 1,1 миллиона евро в месяц

Стала известна зарплата главного тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино во французском клубе. Аргентинский специалист получает 1,1 миллиона евро в месяц (до уплаты налогов), сообщает L'Equipe.

Это делает его самым высокооплачиваемым тренером в лиге 1.

Второе место в этом рейтинге делят Хорхе Сампаоли «Марсель» и Кристоф Галтье («Ницца»), которые зарабатывают 330 тысяч евро в месяц.

Отметим, если Почеттино уволят из «ПСЖ» в этом сезоне, парижский клуб будет вынужден выплатить аргентинцу и его штабу более 20 миллионов евро.