«Ты уйдешь из «Барселоны» и «Реала», если не будешь делать то, что нужно, независимо от твоего имени». Анри раскритиковал игроков «ПСЖ»

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри раскритиковал игроков «ПСЖ».

«Я играл за «Барселону», и там ты уйдешь из команды, если не будешь делать то, что должен, — приводит слова Анри Get French Football News со ссылкой на Amazon Prime Video. — Если ты не уважаешь свои обязанности, ты уйдешь. Ты уйдешь из «Барселоны», «Реала» и «Баварии», если не будешь делать то, что нужно, независимо от твоего имени. Ты уйдешь из всех больших клубов. Уйдешь ли ты из «ПСЖ»? Нельзя превращать в банальность 10 чемпионских титулов. Это не банальность, это поразительно».

Напомним, что «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Реалу».

В лиге 1 парижская команда с 65 очками возглавляет турнирную таблицу.