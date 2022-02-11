Почеттино высказался о возможном назначении Зидана главным тренером «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о возможном назначении Зинедина Зидана.

«Я не знаю, не мне решать. Зидан — отличный тренер, это факт. А еще он француз... Это вопрос к директору или президенту», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Ранее появилась информация, что Почеттино сообщил близким об уходе из «ПСЖ» летом. The Athletic сообщил, что он является одним из кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

8 февраля появилась информация, что Зидан близок к тому, чтобы возглавить парижан по окончании сезона. В данный момент он находится без клуба. Специалист возглавлял «Реал» с января 2016 по май 2018 года. В марте 2019 года француз вернулся в клуб и покинул его по окончании сезона-2020/21.