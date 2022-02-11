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Сегодня, 12:56

Почеттино высказался о возможном назначении Зидана главным тренером «ПСЖ»

Екатерина Савостина
Корреспондент

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о возможном назначении Зинедина Зидана.

«Я не знаю, не мне решать. Зидан — отличный тренер, это факт. А еще он француз... Это вопрос к директору или президенту», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Ранее появилась информация, что Почеттино сообщил близким об уходе из «ПСЖ» летом. The Athletic сообщил, что он является одним из кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

8 февраля появилась информация, что Зидан близок к тому, чтобы возглавить парижан по окончании сезона. В данный момент он находится без клуба. Специалист возглавлял «Реал» с января 2016 по май 2018 года. В марте 2019 года француз вернулся в клуб и покинул его по окончании сезона-2020/21.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1492047502891048964
Зинедин Зидан
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Ницца 23 13 4 6 36-19 43
3
 Марсель 23 12 7 4 36-20 43
4
 Страсбур 23 11 5 7 45-29 38
5
 Ренн 23 11 4 8 43-21 37
6
 Монако 23 10 6 7 37-26 36
7
 Лион 23 9 8 6 31-30 35
8
 Монпелье 23 10 4 9 38-33 34
9
 Ланс 23 9 6 8 36-33 33
10
 Нант 23 9 5 9 30-28 32
11
 Лилль 23 8 8 7 31-35 32
12
 Анже 23 7 8 8 30-34 29
13
 Брест 23 7 7 9 28-35 28
14
 Реймс 23 6 9 8 27-27 27
15
 Клермон Фут 23 6 6 11 23-39 24
16
 Труа 23 5 6 12 20-31 21
17
 Лорьян 23 4 8 11 20-38 20
18
 Метц 23 4 8 11 24-43 20
19
 Бордо 23 4 8 11 34-58 20
20
 Сент-Этьен 23 4 6 13 22-44 18
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11.02 23:00
ПСЖ – Ренн
 - : -
12.02 19:00
Монпелье – Лилль
 - : -
12.02 23:00
Лион – Ницца
 - : -
13.02 15:00
Монако – Лорьян
 - : -
13.02 17:00
Анже – Страсбур
 - : -
13.02 17:00
Брест – Труа
 - : -
13.02 17:00
Клермон Фут – Сент-Этьен
 - : -
13.02 17:00
Нант – Реймс
 - : -
13.02 19:05
Ланс – Бордо
 - : -
13.02 22:45
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

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П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

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Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

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Монпелье

 18 1 5
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
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