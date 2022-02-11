Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино назвал аргентинского форварда команды Лионеля Месси гением.

«Как Месси вернулся в игру после травм, ковида и игры за сборную? Он гений, уникальный футболист. Такие игроки рождаются раз в 100 лет. Все, что он делает — невероятно, учитывая обстоятельства, с которыми ему приходится сталкиваться, однако он спокойно с ними справляется.

Для Месси наступает лучший момент. Он возрастной игрок. Лео подходит к решающей части чемпионата в лучшей форме. Не сомневаюсь, что он будет на высоте», — цитирует Почеттино Cadena Ser.

В этом сезоне 34-летний футболист принял участие в 13 матчах французской Лиги 1, забил два гола и отдал семь результативных передач.