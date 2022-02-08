Криштиану Роналду и Зидан могут воссоединиться в «ПСЖ» летом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может воссоединиться с Зинедином Зиданом в «ПСЖ», сообщает Marca.

По информации источника, Зидан близок к тому, чтобы возглавить парижан по окончании сезона. Сообщается, что первое требование французского специалиста к клубу — подписать Роналду, с которым он работал в «Реале» с 2016 по 2018 год.

Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в конце августа 2021 года, в нынешнем сезоне на его счету 14 голов и 3 результативных передачи в 24 матчах за команду.

Зинедин Зидан в данный момент находится без клуба. Он возглавлял «Реал» с января 2016 года по май 2018 года. В марте 2019 года французский специалист вернулся в «Королевский клуб» и покинул его по окончании сезона-2020/21.