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Сегодня, 05:24

Криштиану Роналду и Зидан могут воссоединиться в «ПСЖ» летом

Иван Торопцев
Корреспондент
Зинедин Зидан и Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может воссоединиться с Зинедином Зиданом в «ПСЖ», сообщает Marca.

По информации источника, Зидан близок к тому, чтобы возглавить парижан по окончании сезона. Сообщается, что первое требование французского специалиста к клубу — подписать Роналду, с которым он работал в «Реале» с 2016 по 2018 год.

Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в конце августа 2021 года, в нынешнем сезоне на его счету 14 голов и 3 результативных передачи в 24 матчах за команду.

Зинедин Зидан в данный момент находится без клуба. Он возглавлял «Реал» с января 2016 года по май 2018 года. В марте 2019 года французский специалист вернулся в «Королевский клуб» и покинул его по окончании сезона-2020/21.

Зинедин Зидан
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Ницца 23 13 4 6 36-19 43
3
 Марсель 23 12 7 4 36-20 43
4
 Страсбур 23 11 5 7 45-29 38
5
 Ренн 23 11 4 8 43-21 37
6
 Монако 23 10 6 7 37-26 36
7
 Лион 23 9 8 6 31-30 35
8
 Монпелье 23 10 4 9 38-33 34
9
 Ланс 23 9 6 8 36-33 33
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 Нант 23 9 5 9 30-28 32
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 Лилль 23 8 8 7 31-35 32
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 Брест 23 7 7 9 28-35 28
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 Труа 23 5 6 12 20-31 21
17
 Лорьян 23 4 8 11 20-38 20
18
 Метц 23 4 8 11 24-43 20
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 Бордо 23 4 8 11 34-58 20
20
 Сент-Этьен 23 4 6 13 22-44 18
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 - : -
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Нант – Реймс
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Кильян Мбаппе

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ПСЖ

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Жонатан Давид

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Лилль

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П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

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Димитри Пайет

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Марсель

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Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

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