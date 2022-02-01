Почеттино сообщил близким, что уйдет из «ПСЖ» летом

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино сообщил близким, что у него мало иллюзий относительно своего будущего в клубе. Летом аргентинец покинет парижский клуб, сообщает L'Equipe.

Тем не менее, он очень серьезно относится к своей работе и не собирается халатно относиться к тренировочному процессу.

Ранее появилась информация, что бывший главный тренер испанского «Реала» Зинедин Зидан согласовал контракт с «ПСЖ». Руководство французского клуба уже проинформировало Почеттино о сложившейся ситуации.

Зидан находится без работы с лета 2021 года, когда покинул пост главного тренера мадридского «Реала». В прошлом сезоне испанская команда под его руководством заняла второе место в чемпионате страны и вышла в полуфинал Лиги Чемпионов, где уступила будущему победителю турнира английскому «Челси».

Ранее Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год. Под его руководством мадридцы трижды выиграли Лигу чемпионов и дважды стали чемпионами Испании, установив рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в истории клуба — 40 матчей.