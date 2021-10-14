Почеттино о тратах «ПСЖ»: «Мы не делаем ничего плохого. Людям стоит посмотреть на расходы других»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о негативном отношении общественности к финансовым возможностям парижского клуба.

«ПСЖ» со стороны выглядит как клуб, в котором все в изобилии. То, что на нас обращают внимание, нормально. Но иногда говорят слишком много, не зная сути, — приводит слова Почеттино Marca. В другие времена остальные топ-клубы всегда выигрывали от экономических факторов, которые приносили явную выгоду. Мы не делаем ничего плохого. Людям стоит посмотреть на расходы других клубов. На самом деле, у нас команда отличных футболистов, а мы меньше всех вложились в трансферы нынешним летом. Мы подписывали футболистов бесплатно, за исключением Хакими".

Летом 2021 года в «ПСЖ» в качестве свободного агента перешли Лионель Месси, Серхио Рамос, Джанлуиджи Доннарумма и Жоржиньо Вейналдум.

Также парижане приобрели у «Интера» Ашрафа Хакими. Сообщалось, что сумма трансфера составила 70 миллионов евро.