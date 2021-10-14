Вратарь «ПСЖ» Навас получил травму в матче за сборную Коста-Рики
12:14
Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас получил травму в расположении сборной Коста-Рики, сообщает Le Parisien.
Голкипер получил повреждение в игре отборочного турнира ЧМ-2022 против США (1:2). Футболист провел на поле один тайм, после чего был заменен. 34-летнему игроку предстоит пройти медицинское обследование, чтобы определить сроки восстановления.
В сезоне-2021/22 Навас провел 8 матчей за «ПСЖ» и пропустил 8 голов, сыграв 2 матча на ноль.
Дополнительная информация:
https://www.leparisien.fr/sports/football/psg/psg-keylor-navas-sorti-sur-blessure-avec-le-costa-rica-14-10-2021-VU5SPMJKUNGIXNHOMJ32QCIZ3Y.php
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