Вратарь «ПСЖ» Навас получил травму в матче за сборную Коста-Рики

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас получил травму в расположении сборной Коста-Рики, сообщает Le Parisien.

Голкипер получил повреждение в игре отборочного турнира ЧМ-2022 против США (1:2). Футболист провел на поле один тайм, после чего был заменен. 34-летнему игроку предстоит пройти медицинское обследование, чтобы определить сроки восстановления.

В сезоне-2021/22 Навас провел 8 матчей за «ПСЖ» и пропустил 8 голов, сыграв 2 матча на ноль.