Стали известны причины отказа Зидана возглавить «ПСЖ»

Французский специалист Зинедин Зидан отказался возглавить «ПСЖ» этой зимой. Сейчас француз без команды.

По информации Le Parisien, он решил не принимать предложения из-за проблем с менеджментов в парижском клубе, а также большого количества персонала и игроков в составе.

Ранее стало известно, что Маурисио Почеттино покинет «ПСЖ» в конце этого сезона. Вчера команда вылетела из Кубка Франции, проиграв по пенальти «Ницце».

Зидан покинул пост главного тренера «Реала» в мае 2021 года. Под его руководством «королевский клуб» дважды выигрывал чемпионат Испании и трижды становился обладателем кубка Лиги чемпионов.