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Сегодня, 00:34

Стали известны причины отказа Зидана возглавить «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент

Французский специалист Зинедин Зидан отказался возглавить «ПСЖ» этой зимой. Сейчас француз без команды.

По информации Le Parisien, он решил не принимать предложения из-за проблем с менеджментов в парижском клубе, а также большого количества персонала и игроков в составе.

Маурисио Почеттино. Почеттино сообщил близким, что уйдет из «ПСЖ» летом

Ранее стало известно, что Маурисио Почеттино покинет «ПСЖ» в конце этого сезона. Вчера команда вылетела из Кубка Франции, проиграв по пенальти «Ницце».

Зидан покинул пост главного тренера «Реала» в мае 2021 года. Под его руководством «королевский клуб» дважды выигрывал чемпионат Испании и трижды становился обладателем кубка Лиги чемпионов.

Зинедин Зидан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 16 5 1 46-18 53
2
 Ницца 22 13 4 5 36-18 43
3
 Марсель 22 11 7 4 31-18 40
4
 Страсбур 22 10 5 7 44-29 35
5
 Лион 22 9 8 5 31-28 35
6
 Ренн 22 10 4 8 41-21 34
7
 Монпелье 22 10 4 8 37-30 34
8
 Монако 22 9 6 7 35-26 33
9
 Ланс 22 9 6 7 36-31 33
10
 Нант 22 9 5 8 30-27 32
11
 Лилль 22 8 8 6 30-30 32
12
 Анже 22 7 8 7 28-29 29
13
 Брест 22 7 7 8 28-33 28
14
 Реймс 22 5 9 8 22-27 24
15
 Клермон Фут 22 5 6 11 22-39 21
16
 Труа 22 5 5 12 20-31 20
17
 Бордо 22 4 8 10 34-53 20
18
 Метц 22 4 7 11 24-43 19
19
 Лорьян 22 3 8 11 18-38 17
20
 Сент-Этьен 22 3 6 13 19-43 15
Результаты / календарь
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32 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.02 23:00
Марсель – Анже
 - : -
5.02 19:00
Сент-Этьен – Монпелье
 - : -
5.02 23:00
Монако – Лион
 - : -
6.02 15:00
Лорьян – Ланс
 - : -
6.02 17:00
Ницца – Клермон Фут
 - : -
6.02 17:00
Реймс – Бордо
 - : -
6.02 17:00
Страсбур – Нант
 - : -
6.02 17:00
Труа – Метц
 - : -
6.02 19:00
Ренн – Брест
 - : -
6.02 22:45
Лилль – ПСЖ
 - : -
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ЖК
Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 13
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Страсбур

 11
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 18 2 3
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 18 1 5
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
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