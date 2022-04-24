Почеттино получит 15 миллионов евро за расторжение контракта с «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино летом покинет клуб. За расторжение контракта он получит компенсацию в размере 15 миллионов евро, сообщает Le Parisien.

Французский клуб хочет убрать аргентинского специалиста, который сам не горит желанием оставаться в Париже.

Действующий контракт Почеттино с «ПСЖ» рассчитан до 2023 года.

Напомним, что парижане уже гарантировали себе чемпионский титул. Для Маурисио Почеттино это первый чемпионский титул в тренерской карьере.