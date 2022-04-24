Конте может подписать с «ПСЖ» контракт на два года

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте готов возглавить «ПСЖ». Он может подписать контракт с парижским клубом на два года, сообщает Le Parisien.

«ПСЖ» уже принял решение расстаться с нынешним главным тренером Маурисио Почеттино. Французский клуб хотел заменить его на Зинедина Зидана, но бывший главный тренер «Реала» стремится возглавить сборную Францию.

52-летний Конте возглавил «Тоттенхэм» в прошлом ноябре, подписав контракт до лета 2023 года.

50-летний Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года. С парижским клубом он стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции, а накануне гарантировал и чемпионский титул.