«Лилль» победил «Страсбур» на своем поле благодаря голу Челика в конце матча

«Лилль» обыграл «Страсбур» в матче 34-го тура чемпионата Франции — 1:0.

Единственный гол на 87-й минуте забил защитник хозяев Зеки Челик.

«Лилль» поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 51 очком в 34 матчах. «Страсбур» идет на шестой строчке с 56 очками в 34 играх.