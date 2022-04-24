«Лилль» победил «Страсбур» на своем поле благодаря голу Челика в конце матча
Гол Челика принес «Лиллю» победу над «Страсбуром»
«Лилль» обыграл «Страсбур» в матче 34-го тура чемпионата Франции — 1:0.
Единственный гол на 87-й минуте забил защитник хозяев Зеки Челик.
«Лилль» поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 51 очком в 34 матчах. «Страсбур» идет на шестой строчке с 56 очками в 34 играх.
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|33
|18
|8
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|62
|
3
|Монако
|34
|17
|8
|9
|55-35
|59
|
4
|Ренн
|34
|18
|5
|11
|75-36
|59
|
5
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|34
|17
|7
|10
|43-29
|57
|
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|
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|53-42
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|
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|52
|
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|
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|12
|9
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|45
|
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|6
|16
|46-51
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|
13
|Реймс
|33
|9
|13
|11
|36-36
|40
|
14
|Анже
|34
|8
|11
|15
|38-51
|35
|
15
|Лорьян
|34
|8
|10
|16
|33-57
|34
|
16
|Клермон Фут
|34
|8
|9
|17
|35-63
|33
|
17
|Труа
|34
|8
|9
|17
|30-47
|33
|
18
|Сент-Этьен
|34
|7
|10
|17
|38-68
|31
|
19
|Бордо
|34
|5
|12
|17
|47-84
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|
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|23.04
|18:00
|
Лион – Монпелье
|5 : 2
|23.04
|20:00
|
Сент-Этьен – Монако
|1 : 4
|23.04
|22:00
|
ПСЖ – Ланс
|1 : 1
|24.04
|14:00
|
Ренн – Лорьян
|5 : 0
|24.04
|16:00
|
Клермон Фут – Анже
|2 : 2
|24.04
|16:00
|
Метц – Брест
|0 : 1
|24.04
|16:00
|
Нант – Бордо
|5 : 3
|24.04
|16:00
|
Ницца – Труа
|1 : 0
|24.04
|18:05
|
Лилль – Страсбур
|1 : 0
|24.04
|21:45
|
Реймс – Марсель
|- : -
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Кильян Мбаппе
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Мартен Террье
Ренн
|21
|
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Виссам Бен-Йеддер
Монако
|20
|П
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|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|14
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|
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Бенжамен Буриго
Ренн
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|И
|К
|Ж
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Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|30
|2
|4
|
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Йохан Гастьен
Клермон Фут
|28
|2
|6
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Жемерсон
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