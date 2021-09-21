«Челси» категорически отказался продавать Канте в «ПСЖ»

Летом «ПСЖ» хотел приобрести полузащитника «Челси» Н'Голо Канте. Французский клуб даже провел предварительные переговоры с лондонцами, но получил категорический отказ, утверждает в Twitter журналист Санти Она.

Контракт 30-летнего француза с «Челси» рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Канте принял участие в четырех матчах, в которых забил 1 гол.