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«Челси» категорически отказался продавать Канте в «ПСЖ»

17:32
Нголо Канте. Фото Instagram
Нголо Канте. Фото Instagram
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Летом «ПСЖ» хотел приобрести полузащитника «Челси» Н'Голо Канте. Французский клуб даже провел предварительные переговоры с лондонцами, но получил категорический отказ, утверждает в Twitter журналист Санти Она.

Контракт 30-летнего француза с «Челси» рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Канте принял участие в четырех матчах, в которых забил 1 гол.

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Иван Шитик все материалы автора

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