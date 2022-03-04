Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о защитнике команды Серхио Рамосе.

«Посмотрим, сыграет ли Серхио в предстоящих матчах. Он не работает в общей группе.

Рамос многое может дать команде, ведь у него такой опыт — он столько лет провел в «Реале». Он может дать хороший совет партнерам по команде, и это не зависит от того, играет ли он. Для меня важен вклад травмированных и дисквалифицированных игроков. Здорово, когда можно рассчитывать на таких опытных игроков», — приводит слова Почеттино RMC Sport.

Рамос перешел в «ПСЖ» летом 2021 года. В чемпионате он провел 4 матча, отдав одну голевую передачу.