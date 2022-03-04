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Маркиньос: «Месси постепенно прогрессирует в «ПСЖ». Он все лучше понимает наш стиль игры, который отличается от «Барселоны»

Маркиньос рассказал об адаптации Месси в «ПСЖ»
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался об адаптации нападающего Лионеля Месси в парижском клубе.

«В жизни Лионеля многое изменилось, — приводит слова Маркиньоса RMC Sport. — Сейчас мы видим, что Месси постепенно прогрессирует в «ПСЖ». Я очень хорошо это ощущаю. Лионель счастлив, хорош на тренировках, а в матчах ему все комфортнее. Он все лучше понимает наш стиль игры, который отличается от «Барселоны».

По словам защитника, в клубе стараются создать для нападающего лучшие условия.

«Мы стараемся создать для Месси лучшие условия, как и для Мбаппе. Это нужно, чтобы Лионель смог проводить все больше и больше игр на мировом уровне», — сказал он.

В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец забил семь мячей и отдал 11 передач в 23 матчах за «ПСЖ». Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.sports.ru/football/1107388942-markinos-o-messi-v-ego-zhizni-mnogoe-izmenilos-leo-postepenno-progress.html?sl=1

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Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
Лионель Месси
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ФК Барселона
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Владелец «ПСЖ» регулярно общается с Зиданом
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 26 19 5 2 56-23 62
2
 Ницца 26 14 5 7 37-21 46
3
 Марсель 26 13 8 5 39-24 47
4
 Ренн 26 13 4 9 51-25 43
5
 Страсбур 26 12 7 7 48-31 43
6
 Ланс 26 11 7 8 42-37 40
7
 Нант 26 11 6 9 34-29 39
8
 Лион 26 10 9 7 34-32 38
9
 Лилль 26 10 9 7 33-35 39
10
 Монако 26 10 8 8 39-29 38
11
 Монпелье 26 11 4 11 41-38 37
12
 Брест 26 8 8 10 34-38 32
13
 Реймс 26 7 10 9 30-30 31
14
 Анже 26 7 8 11 31-38 29
15
 Клермон Фут 26 7 7 12 27-42 28
16
 Лорьян 26 5 9 12 21-39 24
17
 Труа 26 5 7 14 23-41 22
18
 Метц 26 4 10 12 25-45 22
19
 Сент-Этьен 26 5 7 14 27-50 22
20
 Бордо 26 4 10 12 38-63 22
Результаты / календарь
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38 тур
4.03 23:00
Лорьян – Лион
 - : -
5.03 19:00
Ланс – Брест
 - : -
5.03 23:00
Ницца – ПСЖ
 - : -
6.03 15:00
Сент-Этьен – Метц
 - : -
6.03 17:00
Бордо – Труа
 - : -
6.03 17:00
Нант – Монпелье
 - : -
6.03 17:00
Реймс – Страсбур
 - : -
6.03 17:00
Ренн – Анже
 - : -
6.03 19:05
Лилль – Клермон Фут
 - : -
6.03 22:45
Марсель – Монако
 - : -
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 15
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 15
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 13
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 8
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 22 2 4
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 21 1 7
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Лорьян

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