Маркиньос: «Месси постепенно прогрессирует в «ПСЖ». Он все лучше понимает наш стиль игры, который отличается от «Барселоны»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался об адаптации нападающего Лионеля Месси в парижском клубе.

«В жизни Лионеля многое изменилось, — приводит слова Маркиньоса RMC Sport. — Сейчас мы видим, что Месси постепенно прогрессирует в «ПСЖ». Я очень хорошо это ощущаю. Лионель счастлив, хорош на тренировках, а в матчах ему все комфортнее. Он все лучше понимает наш стиль игры, который отличается от «Барселоны».

По словам защитника, в клубе стараются создать для нападающего лучшие условия.

«Мы стараемся создать для Месси лучшие условия, как и для Мбаппе. Это нужно, чтобы Лионель смог проводить все больше и больше игр на мировом уровне», — сказал он.

В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец забил семь мячей и отдал 11 передач в 23 матчах за «ПСЖ». Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.