Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Почеттино об интересе «Манчестер Юнайтед»: «То, чем занимается другой клуб, — не мое дело»

20:40
Теги:

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино не захотел развивать тему возможного ухода из клуба.

«Я уважаю свой клуб. То, чем занимается другой клуб, — не мое дело. Я не буду это комментировать, потому что все, что я скажу или не скажу, будет использовано.

Мой контракт рассчитан до 2023 года. Я очень счастлив в «ПСЖ», это факт. Я счастлив в Париже", — цитирует Почеттино RMC Sport.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» заплатит «ПСЖ» 10 миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации за назначение Маурисио Почеттино главным тренером клуба.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Шоколад: польза и вред
Родственники рассказали о состоянии госпитализированной Светличной
0