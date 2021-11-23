Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино не захотел развивать тему возможного ухода из клуба.

«Я уважаю свой клуб. То, чем занимается другой клуб, — не мое дело. Я не буду это комментировать, потому что все, что я скажу или не скажу, будет использовано.

Мой контракт рассчитан до 2023 года. Я очень счастлив в «ПСЖ», это факт. Я счастлив в Париже", — цитирует Почеттино RMC Sport.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» заплатит «ПСЖ» 10 миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации за назначение Маурисио Почеттино главным тренером клуба.