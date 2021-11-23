Фанат получил шесть месяцев тюрьмы за бросок бутылки в Пайета

Суд вынес приговор фанату «Лиона», который бросил бутылку в голову полузащитнику «Марселя» Димитри Пайету.

Как сообщает RMC Sport, болельщик получил шесть месяцев тюрьмы условно и запрет на посещение домашнего стадиона «Лиона» в течение пяти лет.

Фанат также должен выплатить символическую компенсацию в размере одного евро Димитри Пайету, «Марселю» и руководству французской лиги.

В начале матча между «Лионом» и «Марселем», который проходил 21 ноября, в 34-летнего полузащитника с трибун бросили бутылку с водой. Она попала футболисту в голову, хавбек упал на газон, после чего главный судья прервал встречу.

«Лион» также получил наказание за неподобающее поведение болельщиков на стадионе. Клуб проведет следующий домашний матч против «Реймса» при пустых трибунах.