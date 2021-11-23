Фанат получил шесть месяцев тюрьмы за бросок бутылки в Пайета
Суд вынес приговор фанату «Лиона», который бросил бутылку в голову полузащитнику «Марселя» Димитри Пайету.
Как сообщает RMC Sport, болельщик получил шесть месяцев тюрьмы условно и запрет на посещение домашнего стадиона «Лиона» в течение пяти лет.
Фанат также должен выплатить символическую компенсацию в размере одного евро Димитри Пайету, «Марселю» и руководству французской лиги.
В начале матча между «Лионом» и «Марселем», который проходил 21 ноября, в 34-летнего полузащитника с трибун бросили бутылку с водой. Она попала футболисту в голову, хавбек упал на газон, после чего главный судья прервал встречу.
«Лион» также получил наказание за неподобающее поведение болельщиков на стадионе. Клуб проведет следующий домашний матч против «Реймса» при пустых трибунах.
Дополнительная информация:
https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/incidents-ol-om-six-mois-de-prison-avec-sursis-et-cinq-ans-d-interdiction-de-stade-pour-le-lanceur-de-bouteille_AV-202111230347.html
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