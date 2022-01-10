Почеттино о ничьей с «Лионом»: «Это была игра, которую нужно было выиграть»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Франции против «Лиона» (1:1).

«Я думаю, что мы были лучше, но пропустили гол в самом начале. Так что контролировать игру было очень сложно. Думаю, мы создали больше моментов, доминировали в игре. Мы немного разочарованы, потому что я думаю, что это была игра, которую нужно было выиграть. Рамос здоров, но за место в составе конкурируют все, и я решил сыграть с парой центральных защитников Кимпембе — Маркиньюс», — приводит слова Рамоса официальный сайт клуба.

«Лион» набрал 25 очков и занимает 11-е место в чемпионате. У «ПСЖ» 47 очков, команда продолжает лидировать в турнирной таблице.