Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти подвел подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Франции против «Лиона» (1:1).

«Я думаю, что это была очень хорошая игра между двумя большими командами. Мы очень рано пропустили, но продолжили играть, создавать моменты, и я считаю, что общий результат заслуженный. Несмотря на это, если бы мяч Мбаппе после штрафного залетел, мы бы выиграли... Я думаю, что это была хорошая игра, которая, должно быть, понравилась болельщикам», — приводит слова Верратти официальный сайт клуба.

«Лион» набрал 25 очков и занимает 11-е место в чемпионате. У «ПСЖ» 47 очков, команда продолжает лидировать в турнирной таблице.