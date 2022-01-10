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Верратти — о ничьей с «Лионом»: «Это была хорошая игра, которая понравилась болельщикам»

05:30
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти подвел подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Франции против «Лиона» (1:1).

«Я думаю, что это была очень хорошая игра между двумя большими командами. Мы очень рано пропустили, но продолжили играть, создавать моменты, и я считаю, что общий результат заслуженный. Несмотря на это, если бы мяч Мбаппе после штрафного залетел, мы бы выиграли... Я думаю, что это была хорошая игра, которая, должно быть, понравилась болельщикам», — приводит слова Верратти официальный сайт клуба.

«Лион» набрал 25 очков и занимает 11-е место в чемпионате. У «ПСЖ» 47 очков, команда продолжает лидировать в турнирной таблице.

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Сергей Разин все материалы автора

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