«Ницца» победила «Брест» в матче чемпионата Франции
«Ницца» обыграла «Брест» в матче 9-го тура чемпионата Франции. Встреча на стадионе «Альянц Ривьера» завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
В составе победителей голами отметились Жан-Клер Тодибо и Мельвен Бард. У гостей отличился Франк Онора.
Благодаря этой победе «Ницца» поднялась на третье место в чемпионате, в активе команды 16 очков. «Брест» с 4 очками располагается на 19-й строчке в турнирной таблице.
Чемпионат Франции. Лига 1
9-й тур
«Ницца» — «Брест» — 2:1 (1:0)
Голы: Тодибо, 45 (1:0). Бард, 61 (2:0). Онора, 90+2 (2:1).
«Ницца»: Бенитес, Данте, Камара, Лотомба (Данилюк, 90+6), Тодибо, Бард (Да Кунья, 88), Лемина, Росарио (Тюрам, 79), Делор, Гуири (Дольберг, 78), Стенгс.
«Брест»: Бизот, Шардонне, Пьер-Габриэль (Фоссюрье, 72), Дюверн, Байн, Белькебла (Магнетти, 76), Февр, Агуме (Мбок, 72), Мунье (Баджи, 76), Онора, Кардона (Ле Дуарон, 46).
Предупреждения: Росарио, 72. Мбок, 90+5.
Судья: Нобре (Португалия).
2 октября. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».
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