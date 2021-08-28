Почеттино: «Мбаппе не говорил мне, что хочет уйти из «ПСЖ»
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о возможном переходе форварда Килиана Мбаппе в «Реал».
«Наши президент и спортивный директор уже говорили мне о ситуации с Мбаппе. Сказал ли мне Мбаппе, что он хочет уйти из «ПСЖ»? Нет», — цитирует Почеттино Marca.
Ранее «ПСЖ» отклонил два предложения «Реала» по трансферу Килиана Мбаппе.
В минувшем сезоне лиги 1 Килиан Мбаппе забил 27 голов и отдал семь результативных передач в 31 матче чемпионата.
18 августа спортивный директор французского клуба Леонардо заявил, что Мбаппе точно останется в команде. Он заверил в этом и потенциальных новичков команды во время переговоров.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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