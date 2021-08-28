Почеттино: «Мбаппе не говорил мне, что хочет уйти из «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о возможном переходе форварда Килиана Мбаппе в «Реал».

«Наши президент и спортивный директор уже говорили мне о ситуации с Мбаппе. Сказал ли мне Мбаппе, что он хочет уйти из «ПСЖ»? Нет», — цитирует Почеттино Marca.

Ранее «ПСЖ» отклонил два предложения «Реала» по трансферу Килиана Мбаппе.

В минувшем сезоне лиги 1 Килиан Мбаппе забил 27 голов и отдал семь результативных передач в 31 матче чемпионата.

18 августа спортивный директор французского клуба Леонардо заявил, что Мбаппе точно останется в команде. Он заверил в этом и потенциальных новичков команды во время переговоров.