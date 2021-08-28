В «ПСЖ» уверены, что смогут договориться с «Боруссией» о переходе Холанна
«ПСЖ» ведет активную работу по организации трансфера форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна. В Париже уверены, что смогут приобрести норвежца у немецкого клуба до завершения летнего трансферного окна за 200 миллионов евро, сообщает ESPN.
По информации источника, «ПСЖ» намерен использовать для подписания 21-летнего норвежца средства, которые получит за продажу форварда Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». Вынудить «Боруссию» на трансфер должна опция выкупа норвежца в размере 75 миллионов евро, вступающая в силу со следующего сезона.
Холанн выступает в «Боруссии» с января 2020 года. В сезоне-2020/21 норвежец провел 41 матч за команду, на его счету 41 гол и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 130 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://espndeportes.espn.com/futbol/francia/nota/_/id/9117327/psg-estudia-contratar-haaland-cubrir-ausencia-mbappe-real-madrid
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