В «ПСЖ» уверены, что смогут договориться с «Боруссией» о переходе Холанна

«ПСЖ» ведет активную работу по организации трансфера форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна. В Париже уверены, что смогут приобрести норвежца у немецкого клуба до завершения летнего трансферного окна за 200 миллионов евро, сообщает ESPN.

По информации источника, «ПСЖ» намерен использовать для подписания 21-летнего норвежца средства, которые получит за продажу форварда Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». Вынудить «Боруссию» на трансфер должна опция выкупа норвежца в размере 75 миллионов евро, вступающая в силу со следующего сезона.

Холанн выступает в «Боруссии» с января 2020 года. В сезоне-2020/21 норвежец провел 41 матч за команду, на его счету 41 гол и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 130 миллионов евро.