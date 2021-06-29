Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» интересуется главным тренером сборной Швейцарии Петковичем

11:47
Владимир Петкович. Фото Reuters
Владимир Петкович. Фото Reuters
Теги:

«Зенит» интересуется главным тренером сборной Швейцарии Владимиром Петковичем, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга ожидает ответа от 57-летнего специалиста и может расторгнуть контракт с Сергеем Семаком в случае, если Петкович даст согласие на работу в российской команде.

Петкович возглавляет сборную Швейцарии с 2014 года. На Евро-2020 команда под его руководством впервые в своей истории вышла в 1/4 финала европейского первенства.

В сезоне-2020/21 «Зенит» стал чемпионом России, однако не смог выйти из группы в Лиге чемпионов.

Дополнительная информация:

https://www.tuttomercatoweb.com/euro-2020/l-ultima-di-petkovic-sulla-panchina-della-svizzera-l-ex-mister-della-lazio-piace-allo-zenit-1552720

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Как росли зарплаты в сборной России. От 500 долларов в 1990-е до 7 миллионов Хиддинка и Капелло
Два матча плей-офф Евро-2020 могут быть отложены
Нидерланды намерены отправить в отставку Де Бура после вылета с Евро-2020
Дзюба и "дочка Новосельцева". Милота дня
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы