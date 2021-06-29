«Зенит» интересуется главным тренером сборной Швейцарии Петковичем
11:47
«Зенит» интересуется главным тренером сборной Швейцарии Владимиром Петковичем, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга ожидает ответа от 57-летнего специалиста и может расторгнуть контракт с Сергеем Семаком в случае, если Петкович даст согласие на работу в российской команде.
Петкович возглавляет сборную Швейцарии с 2014 года. На Евро-2020 команда под его руководством впервые в своей истории вышла в 1/4 финала европейского первенства.
В сезоне-2020/21 «Зенит» стал чемпионом России, однако не смог выйти из группы в Лиге чемпионов.
Дополнительная информация:
https://www.tuttomercatoweb.com/euro-2020/l-ultima-di-petkovic-sulla-panchina-della-svizzera-l-ex-mister-della-lazio-piace-allo-zenit-1552720
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