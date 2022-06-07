Пауло Фонсека претендует на пост главного тренера «Лилля»

Бывший тренер «Шахтера» и «Ромы» Паулу Фонсека может возглавить «Лилль», сообщает RMC Sport.

Стороны уже начали переговоры, но пока конкретные предложения французы 49-летнему португальскому специалисту не делали. Сам Фонсека заинтересован в работе с «Лиллем», потому что стремится остаться работать в Европе. Из-за этого он несколько раз отказал клубам из-за океана.

Напомним, Фонсека уже около года находится без работы. Последним его клубом была «Рома», до этого он в течение трех лет тренировал «Шахтер».

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