«ПСЖ» проявляет интерес к нападающему «Сассуоло»

«ПСЖ» заинтересован в трансфере нападающего «Сассуоло» Джанлуки Скамакки, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

Представители парижского клуба уже встречались с агентами 23-летнего нападающего для обсуждения потенциального сотрудничества. Ожидается, что стороны продолжат переговоры в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» предложил за 23-летнего итальянца 41 миллион евро, но получил отказ.

В сезоне-2021/22 Скамакка в 36 матчах итальянской серии А забил 16 голов. Контракт между форвардом и «Сассуоло» истекает в 2026 году.