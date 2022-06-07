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Сегодня, 17:47

«ПСЖ» проявляет интерес к нападающему «Сассуоло»

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» заинтересован в трансфере нападающего «Сассуоло» Джанлуки Скамакки, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

Представители парижского клуба уже встречались с агентами 23-летнего нападающего для обсуждения потенциального сотрудничества. Ожидается, что стороны продолжат переговоры в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» предложил за 23-летнего итальянца 41 миллион евро, но получил отказ.

В сезоне-2021/22 Скамакка в 36 матчах итальянской серии А забил 16 голов. Контракт между форвардом и «Сассуоло» истекает в 2026 году.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
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 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
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 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
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 Лион 38 17 11 10 66-51 61
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 Нант 38 15 10 13 55-48 55
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 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
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 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
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 Метц 38 6 13 19 35-69 31
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Ланс – Монако
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Лилль – Ренн
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Лорьян – Труа
 1 : 1
21.05 22:00
Марсель – Страсбур
 4 : 0
21.05 22:00
Нант – Сент-Этьен
 1 : 1
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 5 : 0
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

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Виссам Бен-Йеддер

Монако

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Лион

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ПСЖ

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ПСЖ

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Бенжамен Буриго

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Ренн

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Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

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