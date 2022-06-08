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Сегодня, 09:58

«ПСЖ» был готов заплатить за Тчуамени больше «Реала»

Виктория Кравченко
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«ПСЖ» был готов заплатить за игрока «Монако» Орельена Тчуамени больше, чем «Реал», сообщает Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что футболист уже прошел медосмотр в «Реале». Скорее всего, стороны заключат контакт га 5 лет.

«Реал» заплатит за Тчуамени 80 млн евро, а за счет бонусов сумма может возрасти до 100 млн евро.

В прошедшем сезоне футболист забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи в 50 матчах за «Монако» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

ФК Реал
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2
 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
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 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
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 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
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 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
14
 Анже 38 10 11 17 44-55 41
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 Труа 38 9 11 18 37-53 38
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 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
17
 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
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 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
19
 Метц 38 6 13 19 35-69 31
20
 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
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Анже – Монпелье
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Брест – Бордо
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21.05 22:00
Лорьян – Труа
 1 : 1
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Марсель – Страсбур
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Нант – Сент-Этьен
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Виссам Бен-Йеддер

Монако

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Лион

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Бенжамен Буриго

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Ницца

 34 2 5
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