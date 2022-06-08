«ПСЖ» был готов заплатить за Тчуамени больше «Реала»

«ПСЖ» был готов заплатить за игрока «Монако» Орельена Тчуамени больше, чем «Реал», сообщает Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что футболист уже прошел медосмотр в «Реале». Скорее всего, стороны заключат контакт га 5 лет.

«Реал» заплатит за Тчуамени 80 млн евро, а за счет бонусов сумма может возрасти до 100 млн евро.

В прошедшем сезоне футболист забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи в 50 матчах за «Монако» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.