Паредес сообщил, что Неймар останется в «ПСЖ» и назвал лучшего полузащитника мира

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес заверил болельщиков, что лидер атак клуба Неймар останется в Париже. Ранее сообщалось о желании «Барселоны» вернуть бразильца.

— Мы много говорим, он часто мне звонит. Я спокоен, он остается с нами, — цитирует Goal Паредеса.

Также бывший хавбек «Зенита» назвал лучшего полузащитника мира по его версии.

— Думаю, это Верратти, — считает Паредес. — У него невозможно отобрать мяч, и он очень агрессивен.