Саморано: «Мбаппе в «Реале?» Спасибо, не нужно»

Бывший футболист «Реала» Иван Саморано скептически относится к идее выступления нападающего Килиана Мбаппе за мадридский клуб.

«Думаю, что «Реалу» нужен девятый номер. Мбаппе не Холанн, не Лаутаро Мартинес, не Гарри Кейн, не Левандовски. «Реалу» нужна девятка, а не Мбаппе», — цитирует слова Саморано итальянское новостное агентство ITASportPress.