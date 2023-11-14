Аршавин: «Переход Кузяева в «Гавр» для меня непонятен. «Зенит» намного круче»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал переход полузащитника Далера Кузяева из питерского клуба в «Гавр».

«Я не вижу смысла уезжать в средний итальянский или английский клуб. Для чего? Ни денег, ни славы. Переход Кузяева? Для меня это непонятно по-спортивному. Потому что «Зенит» намного круче, чем «Гавр». Круче играть в «Зените» без еврокубков? Нет, может быть, в данном ситуации это не круче, но хорошо, чего он там добьется? Думаю, в топ-клуб он все равно не попадет», — сказал Аршавин в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат!»

30-летний Кузяев летом 2023 года на правах свободного агента перешел в «Гавр». Контракт рассчитан до лета 2025 года. Зарплата игрока, по информации СМИ, составляет приблизительно 350 тысяч евро в год.

В текущем сезоне Кузяев сыграл за французский клуб 12 матчей в лиге 1 и забил 2 гола. «Гавр» в 12 турах чемпионата Франции набрал 15 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.