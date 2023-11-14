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Сегодня, 10:50

Аршавин: «Переход Кузяева в «Гавр» для меня непонятен. «Зенит» намного круче»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Далер Кузяев.
Фото Global Look Press

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал переход полузащитника Далера Кузяева из питерского клуба в «Гавр».

«Я не вижу смысла уезжать в средний итальянский или английский клуб. Для чего? Ни денег, ни славы. Переход Кузяева? Для меня это непонятно по-спортивному. Потому что «Зенит» намного круче, чем «Гавр». Круче играть в «Зените» без еврокубков? Нет, может быть, в данном ситуации это не круче, но хорошо, чего он там добьется? Думаю, в топ-клуб он все равно не попадет», — сказал Аршавин в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат!»

30-летний Кузяев летом 2023 года на правах свободного агента перешел в «Гавр». Контракт рассчитан до лета 2025 года. Зарплата игрока, по информации СМИ, составляет приблизительно 350 тысяч евро в год.

В текущем сезоне Кузяев сыграл за французский клуб 12 матчей в лиге 1 и забил 2 гола. «Гавр» в 12 турах чемпионата Франции набрал 15 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Готье Льорис и&nbsp;Александр Головин. «Кузяев умно читал игру, Головину комфортнее слева». Что пишут во Франции про игру россиян в матче «Гавр» — «Монако»
Андрей Аршавин
Далер Кузяев
ФК Гавр
ФК Зенит
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Пименов заявил, что рад продлению контракта Тюкавина с «Динамо»

Агент Роши сообщил, что игрок счастлив ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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