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Основной вратарь «Монако» Леком пропустит начало сезона

04:31
Бенжамен Леком. Фото Twitter
Бенжамен Леком. Фото Twitter
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Голкипер «Монако» Бенжамен Леком получил травму в товарищеском матче против «Зальцбурга» (3:1). Как сообщает L'Equipe, у игрока проблемы с квадрицепсом.

На восстановление вратарю потребуется от 3 до 5 недель, в зависимости от того, как быстро пройдет период реабилитации. Для француза это повторяющаяся проблема.

Таким образом, новичок монегасков Александр Нюбель, которого арендовали у «Баварии», получит шанс проявить себя на старте сезона-2021/22. В первом туре чемпионата Франции «Монако» сыграет против «Нанта» 8 августа.

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Евгений Козинов все материалы автора

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