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«Марсель» может вернуть Бен Арфа

03:03
Атем Бен Арфа. Фото Instagram
Атем Бен Арфа. Фото Instagram
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Полузащитник Атем Бен Арфа в летнее трансферно окно может присоединиться к «Марселю». 34-летний француз сейчас без клуба, так как у него закончился контракт с «Бордо».

Как сообщает L'Equipe, главный тренер провансальцев Хорхе Сампаоли заинтересован в футболисте, с которым хотел поработать еще, когда тренировал «Севилью», но тогда трансфер сорвался. Теперь специалист постарается договориться с президентом «Марселя» о необходимости этого перехода.

Бен Арфа присоединился к «Бордо» в качестве свободного агента в прошлом году. В сезоне-2020/21 полузащитник сыграл в 25 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.

Напомним, ранее Бен Арфа уже выступал за «Марсель» с 2008 по 2010 год.

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Евгений Козинов все материалы автора

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