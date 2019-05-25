Олег Петров: "Это был очень тяжелый сезон для "Монако". Вернемся сильнее"

Вице-президент "Монако" Олег Петров пообещал, что в следующем сезоне команда будет сильнее. Команда финишировал на 17-м месте в чемпионате Франции.

- Это был очень тяжелый сезон, - приводит пресс-служба клуба слова Петрова. - Нам удалось сохранить прописку в лиге 1. Хотел бы поблагодарить всех болельщиков за поддержку. В ближайшие дни подведем итоги. Подготовимся к следующему сезону и сделаем все, тобы вернуться сильнее.

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