Обамеянг тренируется с клубом 6-го дивизиона Франции
Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг последнюю неделю тренировался с «Шанже» из шестого дивизиона Франции. Об этом клуб объявил в своих социальных сетях.
Ранее появилась информация, что 34-летний габонец может вернуться в чемпионат Франции, так как «Марсель» заинтересован в подписании игрока.
Обамеянг перешел в «Челси» в сентябре прошлого года и сыграл 21 матч за «синих», забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.
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13
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14
|Брест
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15
|Страсбур
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16
|Нант
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17
|Гавр
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18
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
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Страсбур – Лион
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