Обамеянг тренируется с клубом 6-го дивизиона Франции

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг последнюю неделю тренировался с «Шанже» из шестого дивизиона Франции. Об этом клуб объявил в своих социальных сетях.

Ранее появилась информация, что 34-летний габонец может вернуться в чемпионат Франции, так как «Марсель» заинтересован в подписании игрока.

Обамеянг перешел в «Челси» в сентябре прошлого года и сыграл 21 матч за «синих», забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.