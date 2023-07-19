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Сегодня, 07:12

Обамеянг тренируется с клубом 6-го дивизиона Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пьер-Эмерик Обамеянг (справа).
Фото Соцсети

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг последнюю неделю тренировался с «Шанже» из шестого дивизиона Франции. Об этом клуб объявил в своих социальных сетях.

Ранее появилась информация, что 34-летний габонец может вернуться в чемпионат Франции, так как «Марсель» заинтересован в подписании игрока.

Обамеянг перешел в «Челси» в сентябре прошлого года и сыграл 21 матч за «синих», забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.

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Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
ФК Челси
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