Неймар почти полностью восстановился после тяжелой травмы
Нападающий «ПСЖ» Неймар близок к полному восстановлению после тяжелой травмы, сообщает пресс-служба клуба.
«После проведения индивидуальных тренировок на поле на прошлой неделе Неймар частично начнет участвовать в коллективных тренировках на этой неделе», — говорится в заявлении клуба.
Футболист был травмирован в феврале 2023 года, после чего перенес операцию и выбыл до конца сезона-2022/23.
Контракт 31-летнего Неймара с «ПСЖ» истекает летом 2025 года. Он перешел из «Барселоны» в парижскую команду в 2017 году.
В сезоне-2022/23 форвард провел 29 матчей за парижан во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.
Положение команд
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|ПСЖ
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2
|Ланс
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|0-0
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3
|Марсель
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|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|13.08
|00:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|00:00
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Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|13.08
|00:00
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|00:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|00:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
|00:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|00:00
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
|
Страсбур – Лион
|- : -
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