«Марсель» заинтересован в подписании Обамеянга

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в «Марселе», сообщает Relevo.

По информации источника, в подписании 34-летнего габонца заинтересован новый главный тренер «Марселя» Марселино Гарсия Тораль.

Обамеянг перешел в «Челси» в сентябре прошлого года. С того момента он провел за лондонцев 21 матч, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.