«ПСЖ» завтра встретится с «Интером» по Шкриньяру. Для «Челси» словак запасной вариант
«ПСЖ» завтра встретится с «Интером», чтобы обсудить трансфер Шкриньяра
«ПСЖ» завтра проведет встречу с представителями «Интера», чтобы обсудить переход защитника Милана Шкриньяра, сообщает SportItalia.
По данным источника, парижане готовы увеличить первоначальное предложение, которое составляло 60 миллионов евро и было отклонено итальянской стороной.
За ситуацией наблюдает «Челси», но для лондонцев вариант с приглашением 27-летнего словака является запасным. Англичане хотят подписать защитника «Севильи» Жюля Кунде.
В сезоне-2021/22 Шкриньяр забил 4 гола в 48 матчах за «Интер». Действующий контракт защитника с клубом действует до конца июня 2023 года.
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|Марсель
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|0-0
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3
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
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|0
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8
|Лион
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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9
|Нант
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
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11
|Брест
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|0
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|0-0
|0
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12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Аяччо
|0
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|0
|0
|0-0
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20
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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38 тур
|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
|
Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
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