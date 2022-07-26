«ПСЖ» завтра встретится с «Интером» по Шкриньяру. Для «Челси» словак запасной вариант

«ПСЖ» завтра встретится с «Интером», чтобы обсудить трансфер Шкриньяра

«ПСЖ» завтра проведет встречу с представителями «Интера», чтобы обсудить переход защитника Милана Шкриньяра, сообщает SportItalia.

По данным источника, парижане готовы увеличить первоначальное предложение, которое составляло 60 миллионов евро и было отклонено итальянской стороной.

За ситуацией наблюдает «Челси», но для лондонцев вариант с приглашением 27-летнего словака является запасным. Англичане хотят подписать защитника «Севильи» Жюля Кунде.

В сезоне-2021/22 Шкриньяр забил 4 гола в 48 матчах за «Интер». Действующий контракт защитника с клубом действует до конца июня 2023 года.