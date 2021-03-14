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«Ним» и «Монпелье» сыграли вничью

17:03

«Ним» и «Монпелье» сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Франции — 1:1. «Монпелье» идет восьмым в таблице лиги 1, «Ним» — на 18-й строчке в зоне стыковыъ матчей.

Чемпионат Франции

Лига 1

29-й тур

«Ним» — «Монпелье» — 1:1 (0:0)

Голы: Коне, 63 (1:0). Делор, 79 (1:1).

«Ним»: Рейне, Ландре, Уэда, Мигель (Паке, 45+1), Алакуш (Бюрнер, 87), Ферхат, Кубас, Бенраху (Элиассон, 73), Фомба, Коне (До, 72), Рипар (Ру, 87).

«Монпелье»: Омлин, Илтон, Конгре, Ферри (Вахи, 74), Ристич, Саванье, Молле, Самбия, Делор (Шкулетич, 90+1), Лаборд, Мавидиди.

Предупреждения: Алакуш, 47. Фомба, 66.

Судья: Ваттеллье.

14 марта. Ним. Стадион «Стад де Костьер».

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