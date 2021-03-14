«Ним» и «Монпелье» сыграли вничью
«Ним» и «Монпелье» сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Франции — 1:1. «Монпелье» идет восьмым в таблице лиги 1, «Ним» — на 18-й строчке в зоне стыковыъ матчей.
Чемпионат Франции
Лига 1
29-й тур
«Ним» — «Монпелье» — 1:1 (0:0)
Голы: Коне, 63 (1:0). Делор, 79 (1:1).
«Ним»: Рейне, Ландре, Уэда, Мигель (Паке, 45+1), Алакуш (Бюрнер, 87), Ферхат, Кубас, Бенраху (Элиассон, 73), Фомба, Коне (До, 72), Рипар (Ру, 87).
«Монпелье»: Омлин, Илтон, Конгре, Ферри (Вахи, 74), Ристич, Саванье, Молле, Самбия, Делор (Шкулетич, 90+1), Лаборд, Мавидиди.
Предупреждения: Алакуш, 47. Фомба, 66.
Судья: Ваттеллье.
14 марта. Ним. Стадион «Стад де Костьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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