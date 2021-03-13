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Головин вошел в заявку «Монако» на матч с «Лиллем»

21:30
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«Монако» огласил заявку на матч 29-го тура чемпионата Франции против «Лилля». В список из 20 футболистов вошел и российский полузащитник Александр Головин.

Матч «Монако» — «Лилль» состоится 14 марта и начнется в 19.05 по московскому времени.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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