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«Монако» — «Лилль»: стартовые составы. Головин сыграет с первых минут

18:22
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Стал известен состав «Монако» на матч 29-го тура чемпионата Франции против «Лилля». Российский хавбек Александр Головин начнет встречу с первых минут.

Полностью состав монегасков выглядит следующим образом: Лекомт, Дисаси, Марипан, Бадиашиле, Энрике, Агилар, Фофана, Тшуамени, Головин, Фолланд, Бен Йеддер. Запасные — Маецки, Балло-Туре, Матсима, Сидибе, Диоп, Фабрегас, Милло, Матасо, Йоветич.

Игра начнется в 19.05 по московскому времени.

Монако — Лилль

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