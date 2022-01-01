Нико Ковач уволен с поста главного тренера «Монако»
«Монако» на официальном сайте объявил, что главный тренер Нико Ковач уволен со своего поста. Хорватский специалист уже проинформирован о данном решении.
Ковач возглавил французский клуб в июле 2020 года. Его контракт был рассчитан до конца сезона-2022/23.
После 19 туров чемпионата Франции «Монако» располагается на 6-й строчке в турнирной таблице, набрав 29 очков в 19 матчах.
Ранее появилась информация, что клуб уже нашел замену Ковачу. Его место займет главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю