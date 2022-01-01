Нико Ковач уволен с поста главного тренера «Монако»

«Монако» на официальном сайте объявил, что главный тренер Нико Ковач уволен со своего поста. Хорватский специалист уже проинформирован о данном решении.

Ковач возглавил французский клуб в июле 2020 года. Его контракт был рассчитан до конца сезона-2022/23.

После 19 туров чемпионата Франции «Монако» располагается на 6-й строчке в турнирной таблице, набрав 29 очков в 19 матчах.

Ранее появилась информация, что клуб уже нашел замену Ковачу. Его место займет главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман.