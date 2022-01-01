«Монако» согласовал контракт с главным тренером «Брюгге»
Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман возхглавит «Монако». Стороны уже согласовали условия личного контракта. 47-летний специалист подпишет соглашение до лета 2023 года, сообщает L'Equipe.
Клеман до «Брюгге» работал с «Генком». Его команды трижды выигрывали чемпионат Бельгии.
Ранее стало известно, что Нико Ковач может покинуть «Монако» этой зимой. Он был отстранен от работы с первой командой.
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