«Лион» готов отпустить Шакири зимой в другую команду
Полузащитник Джердан Шакири не смог завоевать место в основном составе «Лиона». Французский клуб готов отпустить 30-летнего швейцарца в зимнее трансферное окно, если получит достойное предложение, сообщает L'Equipe.
Шакири перешел в «Лион» из «Ливерпуля» летом 2021 года. В этом сезоне он провел в чемпионате Франции 8 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
Его контракт с французским клубом истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
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