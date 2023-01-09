«Ницца» уволила Фавра с поста главного тренера команды

Люсьен Фавр покинул пост главного тренера «Ниццы», сообщает сайт клуба.

Исполнять обязанности главного тренера пока будет 36-летний Дидье Дигар, который ранее работал с резервной командоц.

7 января «Ницца» уступила в 1/32 финала Кубка Франции «Ле-Пюи-ан-Веле» (0:1) из зоны вылета третьего дивизиона.

«Ницца» занимает 11-е место в лиге 1, после итогового 5-го в прошлом сезоне при Кристофе Гальтье.

Напомним, Фавр ранее возглавлял «Ниццу» в период с 2016 по 2018 год и вернулся в команду этим летом.