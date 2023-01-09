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Сегодня, 22:10

36-летний голкипер Льорис завершил карьеру в сборной Франции

Иван Шитик
Корреспондент
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Уго Льорис.
Фото Global Look Press

Капитан и вратарь сборной Франции Уго Льорис завершил карьеру в национальной команде, сообщает L'Equipe.

«Наступает момент, когда нужно уступить место более молодым. Думаю, что команда готова продолжать без меня и есть вратарь, который готов занять мое место.

Я чувствую потребность проводить больше времени с женой и детьми. Хочу уйти на своих условиях, а не когда я буду уже не нужен», — заявил 36-летний голкипер.

В составе сборной Франции Льорис выиграл чемпионат мира 2018 года в России.

Также он завоевал серебро на ЧМ-2022 в Катаре и серебро на Евро-2016, который проходил во Франции.

Кроме того, со сборной Франции он выиграл Лигу наций в 2021 году. Всего за национальную команду Льорис провел 145 матчей, что является национальным рекордом. В качестве капитана голкипер выводил свою команду на поле в 121 матче, что также является уникальным достижением.

Напомним, что после завершения ЧМ-2022 в Катаре карьеру в сборной Франции также завершил нападющий Карим Бензема.

Ранее появлялась информация, что новым капитаном «трехцветных» может стать нападающий Килиан Мбаппе.

Уго Льорис
Сборная Франции по футболу
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 Монако 17 10 3 4 33-23 33
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 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
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 Лилль 17 9 3 5 30-24 30
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 Лион 17 7 3 7 27-21 24
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 Клермон Фут 17 6 4 7 20-25 22
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 Реймс 17 4 9 4 20-23 21
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 Ницца 17 5 6 6 16-19 21
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 Тулуза 17 5 4 8 23-33 19
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 Труа 17 4 6 7 29-33 18
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 Монпелье 17 5 2 10 27-31 17
15
 Нант 17 3 8 6 18-24 17
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 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
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 Брест 17 3 4 10 18-33 13
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 Осер 17 3 4 10 16-35 13
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Килиан Мбаппе

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Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

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Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

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