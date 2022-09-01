«Ницца» подписала нападающего «Ренна» Лаборда

«Ницца» подписала нападающего «Ренна» Гаэтана Лаборда, сообщает RMC Sport. По информации источника, сумма сделки составит менее 20 миллионов евро.

«Севилья», «Ньюкасл» и «Лилль» также интересовались 28-летним французом в это трансферное окно.

Лаборд перешел в «Ренн» в августе 2021 года из «Монпелье», заключив четырехлетнее соглашение.

В текущем сезоне форвард сыграл за команду 4 матча и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает Лаборда в 18 миллионов евро.